“Pur essendo i due rappresentanti di Fdi della coalizione a sostegno di Evasio Sindaco, non hanno fatto alcun accenno al partito politico che rappresentano. È molto strano non invitare gli origgesi simpatizzanti della Meloni a sostenerli nella imminenti votazioni per la carica di Sindaco; non un cenno ai valori che animano FdI, come se fossero dei corpi estranei che, appartenenti ad altra parrocchia, abbiamo indossato una casacca che probabilmente non gli appartiene. Ciò che importava era mettere il simbolo di FdI in coalizione, come riferimento per chi non conoscendo i candidati a Sindaco si baserà sul simbolo del proprio partito.”