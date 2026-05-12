Città

SARONNO – Raffiche di vento forti fin dal mattino di martedì 12 maggio in città, con qualche disagio segnalato in diverse zone ma senza danni rilevanti. L’episodio principale si è verificato in via Volonterio dove una recinzione è stata strappata dal vento. Un cittadino ha notato la situazione e ha allertato la polizia locale che è intervenuta per la messa in sicurezza dell’area ed evitare rischi per il passaggio di pedoni e auto.

In altre zone della città il vento ha fatto volare alcune sedie e tende esterne, soprattutto nei dehors e nei giardini privati. Al momento non risultano feriti né situazioni particolarmente critiche.

Secondo le previsioni meteo la giornata resta caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso ma con correnti settentrionali sostenute. Le raffiche più intense sono attese nel pomeriggio quando il vento potrebbe continuare a creare piccoli disagi soprattutto nelle aree più esposte. Temperature comprese tra 11 e 21 gradi.

(per la foto si ringrazia il ns lettore)

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