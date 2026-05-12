Politica

MILANO – “In arrivo in Provincia di Varese nuove risorse regionali per il dissesto idrogeologico, finalizzate al finanziamento di 6 interventi previsti nei Comuni di Barasso, Cadegliano Viconago, Cittiglio, Cuvio, Luvinate e Masciago Primo – dichiara il Consigliere Regionale Giuseppe Licata – L’iniziativa, approvata oggi con delibera di Giunta, conferma l’impegno di Regione Lombardia su un tema che continua ad essere prioritario per il nostro territorio e a cui ho dedicato personalmente particolare attenzione e impegno in questi anni in Consiglio Regionale”.

“Nel dettaglio, le risorse che ammontano complessivamente a 2 milioni e 200 mila euro, saranno assegnate a sostegno di sei importanti interventi: a Barasso verranno investiti 310 mila euro per la manutenzione straordinaria e nuove opere di regimazione idraulica dell’affluente del rio di Luvinate; a Cadegliano Viconago, con lo stanziamento di 700 mila euro sarà finanziato il potenziamento di sistemi di prevenzione e protezione della frana; a Cittiglio arriveranno 670 mila euro per opere di mitigazione del dissesto idrogeologico del torrente Boito e a Cuvio 200 mila euro per interventi sul torrente Broveda; a Luvinate saranno investite 150.000 euro per il completamento delle opere di difesa spondale e consolidamento alveo torrente Tinella a monte del guado in località Selvapiana; a Masciago Primo infine saranno destinate 200 mila euro per opere di prevenzione allagamenti stradali per via per Ferrera, via Boriana e località Bolacca – sottolinea Licata”.

“Lo stanziamento si aggiunge alle risorse già assegnate a luglio e a novembre 2025 al territorio della Provincia di Varese in tema di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico per un importo complessivo di quasi 4 milioni di euro – evidenzia Giuseppe Licata – Il territorio della provincia di Varese custodisce preziose risorse ambientali e paesaggistiche che rappresentano anche un bene fragile da tutelare. Sono soddisfatto di questi importanti investimenti, tassello di un lavoro organico che stiamo svolgendo in Regione insieme all’Assessore al Territorio Gianluca Comazzi – conclude Licata”.

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