Calcio

COLOGNO MONZESE – Impresa sfiorata per le Zebras del saronnese Carlo Alletto che ieri alla Fonzies Arena di Cologno Monzese hanno disputato i play-in di Kings League: in semifinale hanno battuto Trm 8-4 raggiungendo così la finale play-in serae contro i Boomers di Fedez che a loro volta hanno suprato 7-6 i Bigbro. Nella finalissima, decisamente combattuta, affermazione dei Boomers, 8-6 sulle Zebras che dunque terminano la loro stagione. Mentre la squadra di Fedez accede ai playoff nei quali giovedì incontrerà gli Alpak, fra i quali milita il saronnese Andrea Benedetti.

Sia Alletto che Benedetti militano infatti nel Fbc Saronno.

La Kings League è un torneo dal format innovativo che unisce sport e intrattenimento, con partite veloci e regole particolari pensate anche per il pubblico social. Un evento che, tra arena e streaming, sta attirando un pubblico sempre più giovane e appassionato.

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