Cronaca

SARONNO – Scippato appena uscito dalla banca e finito a terra durante una colluttazione. E’ successo ieri in via San Giuseppe dove un cinquantenne è stato preso di mira subito dopo avere effettuato un prelievo.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato avvicinato da uno straniero che gli avrebbe strappato il denaro appena ritirato. La vittima avrebbe tentato di opporsi e ne sarebbe nata una colluttazione. Nel parapiglia il cinquantenne è caduto a terra rompendo anche gli occhiali.

Per lui soprattutto un forte spavento oltre alla perdita del denaro. L’episodio è avvenuto in pieno giorno in una zona centrale e frequentata della città.

Il fatto arriva a poche ore di distanza da un altro scippo avvenuto tra piazza Aviatori d’Italia e via Cavour, dove una pensionata era stata derubata della collana che portava al collo. In quel caso il rapido intervento di un giovane presente in strada aveva permesso di recuperare la collana, anche se il responsabile era poi riuscito a fuggire.

Sulla vicenda è intervenuto Paolo Bocedi, presidente dell’associazione Sos Italia Libera: “E’ incredibile che succedano questi fatti così in pieno giorno, in rapida successione. Ci vorrebbe l’esercito perché i saronnesi hanno diritto ad avere serenità”.

(foto archivio)

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