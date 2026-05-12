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TRADATE – Fine settimana di festa per la Comunità Pastorale Santo Crocifisso, che ha celebrato la prima comunione dei bambini e delle bambine di quarta elementare.

La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi in un clima di grande partecipazione e coinvolgimento da parte delle famiglie e dell’intera comunità pastorale tradatese. I giovani protagonisti hanno ricevuto per la prima volta il sacramento dell’Eucaristia, accompagnati dall’affetto dei genitori, dei parenti e dei fedeli presenti alla celebrazione. Dalla Comunità pastorale Santo Crocifisso è arrivato un messaggio di gioia e augurio per tutti i ragazzi coinvolti, sottolineando la bellezza di una giornata vissuta insieme all’insegna della condivisione e della fede.

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12052026