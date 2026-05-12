Cronaca

LIMBIATE – Un 38enne italiano residente a Limbiate è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia di Stato di Como per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, al termine di un intervento avvenuto sabato pomeriggio. Tutto è partito attorno alle 14, quando alla sala operativa della Questura di Como è arrivata la segnalazione di una donna che sarebbe stata percossa da un uomo mentre i due viaggiavano in auto lungo il tratto autostradale della tangenziale di Como. L’uomo indicato nella segnalazione era il 38enne di Limbiate.

La persona che ha contattato la polizia ha fornito elementi utili per rintracciare la coppia. Gli agenti sono quindi arrivati nel luogo dove i due avrebbero abitato e dove si trovava parcheggiata l’auto segnalata. Una volta sul posto, i poliziotti hanno notato una donna sul balcone dell’abitazione, compatibile con la descrizione ricevuta. Entrati nell’alloggio, gli agenti hanno trovato tre persone in atteggiamento nervoso e agitato. Durante una prima ispezione, il 38enne di Limbiate è stato trovato in possesso di crack e di 270 euro in contanti.

La Volante ha quindi chiesto il supporto della Squadra mobile della Questura di Como e delle unità cinofile della guardia di finanza. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare circa 11 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Nell’auto segnalata, nascosti all’interno del tettuccio, sono stati inoltre recuperati poco più di 15 grammi di hashish. Dagli accertamenti in Questura sono emersi precedenti a carico del 38enne per spaccio, oltre a un divieto di dimora a Como. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La donna coinvolta nella segnalazione non ha voluto sporgere denuncia per le presunte percosse subite.

12052026