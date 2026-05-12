Cronaca

TURATE – Nuovo intervento antidroga nei boschi di Turate, dove la polizia di Stato ha arrestato tre uomini di origine marocchina di 29, 30 e 38 anni con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Per tutti è scattata anche la denuncia per porto abusivo di armi.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra mobile di Como nell’ambito dei controlli contro lo spaccio nelle aree boschive del Comasco. Dopo alcune ore di osservazione, gli investigatori hanno ricostruito i ruoli all’interno del gruppo: uno degli uomini si occupava dei contatti con i clienti e della preparazione delle dosi, un secondo effettuava le consegne della droga, mentre il terzo svolgeva il ruolo di palo per segnalare eventuali controlli delle forze dell’ordine. Secondo quanto emerso dalle indagini, i tre avevano con sé anche un machete, successivamente sequestrato dagli agenti durante il blitz.

Al momento dell’intervento i sospettati hanno tentato di fuggire nella vegetazione, ma sono stati raggiunti e bloccati dai poliziotti.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 22 grammi di cocaina, 15 grammi di eroina e 19 grammi di hashish, oltre a circa 370 euro in contanti, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e diversi telefoni cellulari. Uno degli arrestati risultava inoltre già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furti, rapine e minacce. Su disposizione della Procura della Repubblica, i tre uomini sono stati trasferiti nel carcere di Como.

(foto: il coltello sequestrato)

12052026