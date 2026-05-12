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SARONNO – Dopo il recente e partecipato incontro con Daria Bignardi, la biblioteca della Casa di Marta a Saronno torna a essere un punto di riferimento per la riflessione e la solidarietà territoriale. Venerdì 15 maggio, alle 18, gli spazi di via Petrarca ospiteranno la presentazione di “Storia di una cicatrice“, il primo libro autobiografico di Maria Di Marco, edito da San Paolo. L’opera rappresenta un viaggio intimo e coraggioso attraverso il quale l’autrice ripercorre la storia del figlio Francesco, nato con un cuore speciale e diventato nel tempo un autentico testimone di speranza.

Il volume non si limita a narrare le difficoltà oggettive legate alla malattia, ma esplora con delicatezza temi universali come l’accoglienza, la resilienza e la fede. Attraverso il racconto del vissuto del piccolo Francesco, Maria Di Marco trasforma la sofferenza in una testimonianza di amore, ricordando ai lettori che la vita è un miracolo costante e il tempo un dono prezioso da custodire. La narrazione si snoda tra momenti di dura prova e istanti di gioia profonda, offrendo una prospettiva carica di umanità sulla capacità di affrontare le sfide più complesse della crescita.

Ad arricchire il dibattito, moderato da Egle Prada e Jessica Mariani, interverranno figure di rilievo nel campo medico e umanitario. La serata vedrà la partecipazione del dottor Stefano Maria Marianeschi, direttore della cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Niguarda di Milano, professionista che ha dedicato gran parte della sua carriera a missioni internazionali, e di Chiara Parisi, volontaria della fondazione Mission Bambini. Il dialogo permetterà di approfondire il progetto “Cuore di bimbi“, evidenziando il filo conduttore che unisce l’esperienza personale dell’autrice all’impegno di chi, da oltre venticinque anni, lavora per garantire un futuro ai bambini in difficoltà. L’appuntamento, a partecipazione libera e gratuita, si configura come un’importante occasione per la cittadinanza di confrontarsi con storie di autentica solidarietà e cura del prossimo.

(foto d’archivio)

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