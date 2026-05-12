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VENEGONO SUPERIORE – Si è concluso nei giorni scorsi il progetto “Penne amiche della scienza” che durante l’anno scolastico ha coinvolto le classi quarte della scuola primaria Marconi dell’Istituto Comprensivo di Venegono Superiore. L’iniziativa, nata in Italia nel 2018, mette in contatto ricercatori e scienziati con studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al pensiero scientifico attraverso uno scambio diretto di lettere.

Nel corso dell’anno gli alunni hanno potuto dialogare con alcuni scienziati volontari tramite lettere digitali, ricevendo racconti sulle loro attività di ricerca e ponendo domande e curiosità sul mondo della scienza. Il progetto ha così permesso agli studenti di conoscere più da vicino il lavoro dei ricercatori, trasformando l’apprendimento in un’esperienza partecipata e coinvolgente. Dall’istituto comprensivo venegonese è arrivato un bilancio molto positivo dell’esperienza, definita “bellissima” per l’entusiasmo e la partecipazione dimostrati dai bambini durante tutte le loro attività.

12052026