Città

SARONNO – “Apprendiamo con profondo sgomento della brutale aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica nell’area tra via Varese e viale Lombardia, dove un giovane saronnese è stato accoltellato durante una rapina”.

Inizia così la nota della sindaca Ilaria Pagani in merito alla sicurezza

A lui e alla sua famiglia va la nostra più sincera vicinanza, insieme all’augurio di una pronta e completa guarigione. Quanto accaduto è gravissimo. Episodi di questa violenza non possono diventare normalità e non saranno mai tollerati. Ogni cittadino deve potersi sentire libero di vivere Saronno senza paura, di giorno e di notte.

Siamo in costante contatto con le forze dell’ordine per monitorare con attenzione la situazione e mettere in campo ogni intervento necessario a rafforzare la sicurezza sul territorio, anche in questa zona della città.

Saronno ha bisogno di strade, quartieri e piazze sicure. E i cittadini hanno il diritto di pretendere risposte concrete, presenza e determinazione.

Continueremo a lavorare con fermezza, insieme alle istituzioni e alle forze dell’ordine, perché la sicurezza non è uno slogan: è una condizione essenziale di libertà e qualità della vita”.

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