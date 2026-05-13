Calcio

TRADATE – Il Tradate Calcio ha annunciato ufficialmente che dalla prossima stagione tornerà a proseguire il proprio percorso in autonomia (dunque interrompendo la collaborazione con l’Abbiate), confermando la presenza della prima squadra in Prima categoria e la prosecuzione dell’attività del settore giovanile. La società ha diffuso un lungo messaggio nel quale rivendica il proprio ruolo storico nel panorama sportivo cittadino e del territorio, ricordando una tradizione iniziata nel 1947 e portata avanti per quasi ottant’anni.

Nel comunicato il club sottolinea la volontà di guardare avanti con rinnovata energia, confermando la permanenza delle figure storiche della società e l’ingresso di nuove persone definite motivate e ambiziose, chiamate a contribuire allo sviluppo del progetto sportivo. Il Tradate calcio ribadisce inoltre la volontà di continuare a essere un punto di riferimento non solo per Tradate ma anche per Abbiate e per il territorio circostante, ponendo particolare attenzione alla crescita educativa dei giovani oltre che a quella sportiva.

Nel messaggio il club evidenzia infatti come l’obiettivo resti quello di formare ragazzi attraverso valori considerati centrali come studio, famiglia, salute fisica e mentale. Con questa presa di posizione il club chiarisce dunque il proprio futuro sportivo e organizzativo in vista della prossima stagione calcistica.

13052026