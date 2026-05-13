Calcio

SARONNO – Si chiude dopo tre anni l’esperienza di Piero Garau al Fbc Saronno. La società biancoceleste ha annunciato l’addio del responsabile organizzativo e speaker, ringraziandolo pubblicamente per il lavoro svolto nelle ultime stagioni e augurandogli il meglio per il futuro.

Nel comunicato diffuso dal club viene sottolineato il contributo dato da Garau nel percorso di crescita del Saronno, accompagnato anche da un lungo messaggio di saluto dello stesso dirigente. “Ciao Fbc Saronno. Siamo stati insieme 3 anni, da te ho avuto tanto. Mi hai insegnato a migliorarmi dal punto di vista della professionalità, mi hai insegnato che i risultati si ottengono con la programmazione e il raziocinio”, scrive Garau nel suo messaggio.

Parole di ringraziamento anche verso diverse figure della società biancoceleste, a partire dal direttore generale Marco Proserpio, definito “anima e cuore dell’Fbc Saronno”, oltre al team manager Massimo Nobili e agli altri collaboratori del club. Nel saluto finale non manca un pensiero anche per i tifosi: “Un abbraccio anche al gruppo ultras che, con passione e amore, vi segue in ogni occasione senza lasciarvi mai soli”.

Garau conclude quindi con un augurio alla società: “Un grande in bocca al lupo e grazie per quello che mi avete insegnato. Forza Fbc Saronno!”

Il dirigente nel prossima stagione resterà in Eccellenza: dopo il Fbc Saronno (che in questa stagione ha raggiunto la recente finale playoff), sarà impegnato con l’Assago, sempre come responsabile organizzativo ed anche responsabile del centro sportivo che si trova alle porte di Milano: una realtà nella quale era già stato impegnato in passato.

(foto: Piero Garau con Marco Proserpio)

13052026