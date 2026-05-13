Calcio

LAZZATE – Va avanti il calcio mercato dell’Ardor Lazzate, che nella stagione appena finita si è confermato in Eccellenza: i brianzoli nelle scorse ore hanno fatto sapere della riconferma dell’attaccante Gioele Cazzaniga, e del difensore Gabriele Soldi.

Soldi, classe 2002, in passato ha giocato anche per Oltrepò, Borgosesia ed Alcione, proveniente dalla under 19 del Como. Mentre Cazzaniga, classe 1997, vanta trascorsi tra le altre nel Sant’Angelo, Base 96 Seveso, Tritium, Olginatese, Casatese.

Lazzate ha già confermato anche l’allenatore Mavillo Gheller, ed il giovane Alessandro Mauri, difensore. Dopo un grande recupero nel girone di ritorno i lazzatesi nel campionato appena conclusosi sono arrivati a metà classifica.

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(foto: i giocatori confermati dell’Ardor Lazzate)

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