Calcio

SOLARO – Cresce l’attesa a Solaro per la finale playoff del campionato di Promozione che vedrà protagonista l’Universal Solaro. La società ha lanciato un appello alla cittadinanza, ai tifosi e agli sportivi del territorio per sostenere la squadra in quella che viene definita una “storica occasione”. La finale si giocherà sabato 16 maggio alle 15.30 al campo comunale di Cesate e metterà di fronte Universal Solaro ed i locali del Sc United.

Nel comunicato diffuso dal club solarese, la società invita il pubblico a partecipare numeroso per spingere la squadra verso un traguardo importante: “Venite numerosi per gridare Forza Solaro. Ce la possiamo fare. Sarà una storica occasione”. L’Universal arriva all’appuntamento dopo il convincente successo ottenuto nella semifinale playoff contro l’Accademia Inveruno (5-1), risultato che ha permesso alla formazione solarese di conquistare l’accesso all’ultimo atto della post season. Dall’altra parte ci sarà uno Sc United reduce dalla vittoria contro il Gallarate Calcio (2-1), altro verdetto che ha acceso l’entusiasmo attorno a una finale che promette grande equilibrio e un’importante cornice di pubblico.

Per l’Universal Solaro sarà una partita dal peso specifico elevatissimo, con in palio la possibilità di proseguire il proprio cammino verso il salto di categoria. Solaro sarà obbligata a vincere, in virtù del peggior piazzamento (quinta) in campionato rispetto allo United (terzo).

(foto: Universal Solaro vincente contro Inveruno)

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