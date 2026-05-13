Calcio

CESATE – Sarà lo stadio di via Dante a ospitare sabato 16 maggio alle 15.30 la finale playoff del campionato di Promozione fra Sc United e Universal Solaro, sfida decisiva dopo un percorso entusiasmante per entrambe le formazioni. Lo Sc United arriva all’appuntamento dopo il successo ottenuto sabato scorso in casa contro il Gallarate (2-1), risultato che ha permesso ai cesatesi di conquistare l’accesso all’ultimo atto dei playoff. Percorso convincente anche per l’Universal Solaro, che in trasferta ha travolto l’Accademia Inveruno con un netto 5-1.

In vista della finale, il club di Cesate ha lanciato un appello ai tifosi attraverso i propri canali social invitando tutti a riempire gli spalti dello stadio di via Dante con i colori verde e blu. “Una stagione di sacrifici, passione e battaglie ci ha portati fin qui… adesso abbiamo bisogno di voi!”, si legge nel messaggio diffuso dalla società. “Portate voce, colori e cuore: riempiamo gli spalti di verde e blu per spingere i nostri ragazzi verso il traguardo”.

La società punta quindi sul sostegno del pubblico per accompagnare la squadra in una gara che mette in palio un traguardo importante. Fischio d’inizio previsto alle 15.30 di sabato.

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