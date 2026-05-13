Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Lutto in casa Varesina calcio (serie D) per la scomparsa di Ebe Serri, conosciuta nell’ambiente rossoblù come “Nonna Ebe”, figura molto amata dalla società e dalla famiglia Di Caro-Belletti.

La Varesina ha voluto ricordarla con un lungo messaggio pubblicato sui social, sottolineando il profondo legame che la univa ai colori rossoblù. Ebe Serri era infatti la nonna di Massimiliano e Matteo Di Caro, rispettivamente direttore generale e vicepresidente del club. Per anni aveva seguito da vicino le domeniche della Varesina accanto al marito Umberto “Tino” Belletti, presidente onorario della società scomparso nel 2023. Una presenza costante sugli spalti e nella vita del club, sempre vissuta con grande passione e forte attaccamento alla squadra.

“Per noi, per chi ha avuto l’onore di conoscerla, Nonna Ebe era questo: presenza, sorriso, famiglia”, scrive la società nel ricordo diffuso nelle ultime ore.

Nel messaggio la Varesina ha ricordato anche il ruolo avuto da Ebe Serri nella crescita del raviolificio di famiglia Lo Scoiattolo, realtà nata insieme al marito e diventata negli anni un’importante azienda del territorio. Secondo il club rossoblù, Nonna Ebe ha rappresentato “i valori più autentici: sacrificio, unione, passione e cuore”.

La società ha infine rivolto un pensiero alle figlie Annamaria e Giancarla e a tutta la famiglia Belletti e Di Caro, stringendosi attorno ai parenti in questo momento di dolore.

(foto: Ebe Serri)

13052026