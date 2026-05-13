Solaro

SARONNO / SOLARO – Non soltanto a Solaro ma in tutto il comprensorio l’annuncio del gruppo Electrolux di 1700 esuberi in Italia sta creando grande apprensione: nello stabilimento di corso Europa a Solaro lavorano circa 700 persone, non tutti solaresi ovviamente ma anche abitanti nel circondario.

E’ per questo che tutte le istituzioni locali stanno seguendo da vicino la vicenda. “Apprendo con forte preoccupazione la notizia del piano annunciato da Electrolux che coinvolge anche il sito di Solaro – rimarca la sindaca saronnese, Ilaria Pagani – Dietro ai numeri ci sono persone, famiglie e professionalità che rappresentano un patrimonio importante per tutto il nostro territorio. Esprimo vicinanza ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali impegnate nel confronto con l’azienda”.

Per Pagani “è fondamentale che si apra subito un tavolo tra azienda, sindacati e istituzioni per individuare soluzioni che tutelino l’occupazione e il futuro produttivo del territorio. Per questo serve responsabilità da parte dell’azienda e un impegno concreto da parte del Governo e della Regione affinché vengano salvaguardati posti di lavoro, competenze e prospettive industriali”.

Ieri al presidio davanti allo stabilimento era intervenuta anche la sindaca di Solaro, Nilde Moretti, per portare solidarietà ai lavoratori, insieme all’assessore Maurizio Castelnovo e alla consigliera Stefania Marrucchi.

13052026