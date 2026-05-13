Comasina

CESANO MADERNO – Da lunedì 18 maggio il passaggio a livello di via Como a Cesano Maderno verrà chiuso definitivamente per consentire il completamento dei lavori del nuovo sottopasso ciclopedonale e veicolare di via Liberazione. Ad annunciarlo è stato il sindaco Gianpiero Bocca, che ha spiegato come l’intervento rappresenti uno dei principali progetti viabilistici attesi in città.

Contestualmente alla chiusura del passaggio a livello sarà aperta una nuova viabilità secondaria che consentirà ai residenti di raggiungere direttamente il centro cittadino senza dover transitare da Seveso. Dopo questa fase è prevista l’apertura dei sottopassi veicolari e ciclopedonali, opere che risultano ormai in fase avanzata di realizzazione. Secondo le previsioni comunali, la nuova viabilità dovrebbe entrare in funzione nel corso dell’estate.

L’intervento è finanziato attraverso le risorse delle compensazioni viabilistiche legate a Pedemontana e punta a migliorare la mobilità cittadina, aumentando sicurezza ed efficienza della rete stradale. Il sindaco ha invitato i cittadini a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali istituzionali del Comune e di Ferrovienord, dove verranno pubblicate informazioni utili sulla viabilità e sull’avanzamento dei lavori.

(foto: le modifiche viabilistiche previste)

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