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Tuo figlio ha appena compiuto sette anni, supera il metro e venticinque, e il seggiolino con cinture integrate inizia a stargli stretto. È il momento di fare il salto verso il rialzo, ma resta una domanda fondamentale che vale la pena chiarire prima di acquistare: quando si può usare l’alzatina in auto? La risposta non è quella di dieci anni fa. Le regole sono cambiate, l’altezza ha sostituito il peso come parametro normativo, e il margine di errore tra una scelta sicura e una rischiosa è più stretto di quanto si pensi.

Cos’è l’alzatina auto e a cosa serve davvero

L’alzatina, chiamata anche booster o cuscino ausiliario, è un rialzo che solleva il bambino quel tanto che basta per usare correttamente le cinture di sicurezza dell’auto. Senza di essa, la cintura diagonale finisce sul collo invece che sulla clavicola, e quella addominale taglia lo stomaco invece di appoggiarsi sul bacino. In caso di frenata brusca, le conseguenze possono essere serie: lesioni al collo, traumi addominali, scivolamento sotto la cintura.

La funzione del rialzo è puramente posturale e si limita a portare il bambino all’altezza giusta perché il sistema di ritenuta dell’auto, progettato per gli adulti, lavori come dovrebbe. Diversamente dal seggiolino completo, l’alzatina non offre alcuna protezione strutturale: né schienale, né cinture proprie, né ammortizzatori laterali.

Differenza tra seggiolino, rialzo con schienale e alzatina

Tre dispositivi diversi, tre livelli di protezione decrescenti. Il seggiolino completo (40-150 cm) ha cinture integrate, schienale rinforzato, protezione laterale per testa e busto, ed è il dispositivo più sicuro in assoluto. Il rialzo con schienale (100-150 cm secondo R129) elimina le cinture integrate ma mantiene la struttura dorsale, garantendo protezione in caso di impatto laterale e sostegno alla testa quando il bambino si addormenta. L’alzatina senza schienale (125-150 cm) si limita al cuscino di sollevamento, lasciando testa e busto esposti agli urti laterali e all’eventuale contatto con il finestrino o l’airbag laterale. La differenza non è marginale: gli impatti laterali rappresentano una quota significativa dei traumi gravi nei bambini trasportati in auto, e uno schienale fa la differenza tra una contusione e un trauma cranico. Per questo molti esperti raccomandano di usare il modello con schienale il più a lungo possibile, anche oltre la soglia minima dei 125 cm.

Quando si può usare l’alzatina in auto secondo la legge

Il dato è netto: il rialzo senza schienale si può usare a partire dai 125 cm di altezza, che corrispondono mediamente ai 7 anni di età, fino al raggiungimento dei 150 cm, soglia oltre la quale il bambino può viaggiare con le sole cinture come un adulto. Sotto i 125 cm la legge impone un dispositivo dotato di schienale, anche se il bambino ha già superato il limite di peso che con la vecchia normativa avrebbe permesso il booster. Un test pratico per verificare la prontezza: fate sedere il bambino sul sedile posteriore senza rialzo. Se le ginocchia si piegano naturalmente oltre il bordo del sedile e la cintura diagonale passa sulla clavicola e non sul collo, ha raggiunto l’altezza giusta. Se la cintura sfiora il collo, serve ancora il rialzo con schienale.

L’evoluzione della normativa: dalla R44/04 alla R129

Il 1° settembre 2024 ha segnato la fine di un’era. La normativa ECE R44/04, che classificava i dispositivi per peso e suddivide i seggiolini in cinque gruppi, è stata definitivamente sostituita dalla ECE R129 (i-Size), che ragiona invece per altezza del bambino. Chi ha già acquistato un seggiolino R44/04 prima di quella data può continuare a usarlo legalmente, ma in commercio si trovano ormai solo modelli i-Size. Il cambiamento non è solo formale: la R129 ha introdotto l’obbligo di superare test di impatto laterale, prima non previsti, e ha innalzato la soglia per l’utilizzo del rialzo senza schienale.

La motivazione è biomeccanica: sotto i 125 cm la struttura ossea del bambino non è ancora abbastanza sviluppata per assorbire un urto laterale senza la protezione dello schienale, che riduce drasticamente il rischio di lesioni a testa e collo.

Rischi e criticità nell’uso dell’alzatina troppo presto

Anticipare il passaggio al booster perché il bambino “lo chiede” o perché il rialzo è più pratico da spostare è uno degli errori più diffusi. Tre i problemi tipici. La cintura diagonale che passa troppo vicina al collo è il primo segnale che il bambino non è ancora abbastanza alto: in caso di frenata brusca, la pressione concentrata sul collo può causare lesioni cervicali. La cintura addominale sopra lo stomaco invece che sul bacino, errore frequente quando l’alzatina è priva di braccioli che guidino correttamente la cintura, espone gli organi interni a traumi gravi in caso di urto. L’instabilità del rialzo quando manca l’aggancio Isofix è il terzo punto critico: senza ancoraggi, il booster può scivolare con il bambino sopra durante una manovra rapida, e quando il bambino non è seduto rischia di trasformarsi in un proiettile in caso di frenata. Vale la pena ricordare che non tutti i modelli sono adatti a tutte le auto anche quando recano la dicitura “universale”: prima dell’acquisto conviene sempre verificare sulle istruzioni o sul sito del produttore la compatibilità effettiva con il modello del proprio veicolo.

Come scegliere un’alzatina sicura e omologata

Quattro criteri concentrano la decisione. Il primo è l’omologazione ECE R129 i-Size verificabile sull’etichetta arancione del prodotto, oggi indispensabile per qualsiasi acquisto nuovo. Il secondo è la presenza di Isofix: i modelli con connettori a scomparsa garantiscono stabilità superiore e tengono fermo il rialzo anche quando il bambino non è seduto. Costano dai 40 euro in su, ma valgono l’investimento per chi usa il rialzo sempre nella stessa auto. Per chi sposta spesso il dispositivo tra veicoli diversi, un modello senza Isofix resta più pratico. Il terzo criterio sono materiali e comfort: rivestimento sfoderabile e lavabile in lavatrice, imbottitura adeguata per i tragitti lunghi, braccioli larghi che guidino la cintura addominale. Il quarto è la dimensione della seduta, da misurare in anticipo se l’auto ha sedile posteriore stretto o se devono coesistere due rialzi. Su Norauto, per esempio, la gamma di alzatine auto per bambini parte da 14,99 euro per i modelli base e arriva a circa 50 euro per quelli con Isofix integrato, tutti omologati R129. Il rialzo a marchio Norauto con Isofix raccoglie un rating di 4,9 su 5 con oltre 80 recensioni, e per i bambini che vogliono un tocco di personalità ci sono i modelli con personaggi Disney, Spiderman e Batman. Il configuratore per targa permette di verificare la compatibilità con il proprio veicolo direttamente online, con consegna gratuita o ritiro nel centro Norauto in un’ora.

Dall’ovetto al rialzo: il percorso completo di sicurezza in auto

Il viaggio della sicurezza in auto del bambino attraversa cinque fasi distinte. Si parte dall’ovetto neonato (40-87 cm), posizionato contromarcia e spesso compatibile con il telaio del passeggino. Si passa al seggiolino contromarcia esteso fino ai 105 cm, raccomandato dagli esperti il più a lungo possibile per la maggior protezione di testa e collo nei primi anni. Si arriva al seggiolino in direzione di marcia con schienale (76-150 cm), con cinture integrate fino ai 18 chili circa e poi cinture dell’auto. Da 125 cm in su entra in gioco l’alzatina senza schienale, che accompagna il bambino negli ultimi anni di transizione fino ai 150 cm. Oltre quella soglia il bambino può usare le cinture dell’auto come un adulto.

Non anticipare i passaggi è il principio guida: ogni fase è calibrata sullo sviluppo fisico del bambino, e bruciare le tappe per comodità o per assecondare la sua voglia di sentirsi grande significa rinunciare a una protezione che la legge ha studiato proprio per lui. Sul punto la posizione degli specialisti è unanime: conviene usare il più a lungo possibile seggiolini con schienale e protezioni laterali integrate, perché un cuscino senza struttura dorsale lascia testa e busto del bambino sostanzialmente esposti in caso di urto laterale.