Solaro

SOLARO – “Ho presentato un’interrogazione ai ministri delle Imprese e del Made in Italy e del Lavoro per chiedere un intervento urgente sulla situazione del Gruppo Electrolux, con particolare attenzione allo stabilimento di Solaro, nel milanese, dove la preoccupazione dei lavoratori è forte e concreta”. Lo annuncia Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega, segretario dell’Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati.

Continua Cecchetti: “Il piano di ristrutturazione annunciato dalla multinazionale svedese rischia di avere ricadute pesantissime sull’occupazione e sulla continuità produttiva in Italia. Si parla di oltre 1.700 esuberi a livello nazionale, mentre la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi e i tagli previsti negli altri siti rappresentano un segnale allarmante per tutto il comparto degli elettrodomestici. Solaro non può essere lasciata sola. Parliamo di un presidio produttivo importante per il territorio lombardo, per il lavoro delle famiglie e per una filiera industriale che va difesa. Serve subito un confronto serio con l’azienda, insieme al Governo, alle istituzioni locali e alle parti sociali, per ottenere garanzie chiare su occupazione, produzione e futuro industriale.”

Conclude il parlamentare: “La crisi del settore non può essere scaricata sui lavoratori. Bisogna verificare fino in fondo le scelte aziendali, valutare ogni strumento utile per tutelare i dipendenti e impedire che un altro pezzo di industria venga indebolito o sacrificato. La priorità deve essere salvaguardare i posti di lavoro, a Solaro e in tutti gli stabilimenti italiani coinvolti”.

13052026