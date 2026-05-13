CERIANO LAGHETTO – Un consiglio comunale straordinario e aperto per discutere della crisi Electrolux e delle possibili ricadute occupazionali anche sul territorio. A chiederlo sono i consiglieri comunali della Lega Dante Cattaneo, Roberto Leone Crippa e Antonella Imperato, che hanno presentato una richiesta formale ai sensi dell’articolo 39 del Testo unico degli enti locali e del regolamento comunale.

Al centro della richiesta la situazione dello stabilimento Electrolux di Solaro, coinvolto dal piano di ristrutturazione annunciato dalla multinazionale. Secondo quanto spiegano i consiglieri, nello stabilimento lavorano anche “decine di lavoratori cerianesi” e la vicenda rappresenta “un’emergenza sociale anche per la nostra comunità”.

Nel documento la Lega sottolinea come “il rischio di ridimensionamenti produttivi o di chiusure di comparti mette a repentaglio centinaia di posti di lavoro”, con possibili effetti non solo sulla Città metropolitana di Milano ma anche sul Saronnese e sulla Brianza.

La richiesta è quella di convocare un “consiglio comunale aperto sulla crisi Electrolux”, permettendo la partecipazione e gli interventi dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali. “Riteniamo utile e significativo riunire un consiglio comunale aperto che potrà, attraverso il dibattito e il confronto fra i vari attori istituzionali e non, presenti”, si legge nella nota diffusa dal gruppo di minoranza.

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