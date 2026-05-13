Groane

SOLARO – Prosegue anche oggi, mercoledì 13 maggio, la mobilitazione dei lavoratori Electrolux nello stabilimento di corso Europa. Dopo le assemblee e il presidio di ieri, i sindacati hanno proclamato altre 8 ore di sciopero contro il piano annunciato dall’azienda che prevede 1.700 esuberi in Italia e pesanti ricadute su tutti i siti produttivi del gruppo, compreso quello di Solaro.

Fin dalle prime ore della mattina davanti ai cancelli dell’azienda si sono ritrovati lavoratori, delegati sindacali e rappresentanti delle organizzazioni dei metalmeccanici. In corteo bandiere e striscioni di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, unite nella protesta per chiedere garanzie sul futuro occupazionale e produttivo dello stabilimento solarese.

Tra fumogeni, cori e cartelli, i dipendenti hanno ribadito la forte preoccupazione per il futuro della fabbrica che occupa circa 700 lavoratori e rappresenta uno dei principali poli industriali del territorio. Le sigle sindacali parlano di un piano “inaccettabile” e contestano l’assenza di un vero progetto industriale per il rilancio degli stabilimenti italiani.

La mobilitazione arriva dopo l’incontro avvenuto a Mestre tra azienda e sindacati, durante il quale sarebbe stato illustrato il progetto di ristrutturazione con trasferimenti produttivi all’estero e ridimensionamenti in Italia. Fim, Fiom e Uilm hanno quindi proclamato lo stato di agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale.

Anche oggi davanti ai cancelli di Solaro non sono mancati momenti di confronto tra lavoratori e rappresentanti sindacali. Il clima resta di forte compattezza, con l’obiettivo dichiarato di difendere posti di lavoro e continuità produttiva del sito.

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