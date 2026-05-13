Siamo accanto alle lavoratrici e ai lavoratori per portare la vicinanza di un intero territorio, per chiedere chiarezza e soluzioni in grado di tutelare il futuro professionale di centinaia di cittadini, a fronte di un piano che gli stessi sindacati hanno definito inaccettabile. Continueremo a monitorare la situazione su tutti i livelli istituzionali, dai nostri rappresentanti nei Comuni, in Provincia e in Regione.

Questa mattina i sindaci e gli assessori di Ceriano Laghetto e Solaro erano presenti al presidio dei lavoratori, garantendo il supporto delle comunità cittadine. Il nostro consigliere regionale Gigi Ponti ha chiesto un’audizione urgente dei vertici aziendali e dei sindacati in Commissione Attività produttive di Regione Lombardia alla presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, per fare chiarezza sulla crisi e difendere lavoro, industria e territorio.