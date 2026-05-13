Esuberi Electrolux, Pd Groane: “Ponti ha chiesto audizione urgente in Commissione Attività produttive di Regione”
13 Maggio 2026
0
SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Partito Democratico Alte Groane in merito agli esuberi Electrolux.
Siamo molto preoccupati per il piano di riorganizzazione industriale di Electrolux che prevede 1.700 esuberi in Italia, quasi il 40% della forza lavoro, coinvolgendo anche lo stabilimento di Solaro, con il rischio di un ridimensionamento o di una possibile dismissione del sito.
Siamo accanto alle lavoratrici e ai lavoratori per portare la vicinanza di un intero territorio, per chiedere chiarezza e soluzioni in grado di tutelare il futuro professionale di centinaia di cittadini, a fronte di un piano che gli stessi sindacati hanno definito inaccettabile. Continueremo a monitorare la situazione su tutti i livelli istituzionali, dai nostri rappresentanti nei Comuni, in Provincia e in Regione.
Questa mattina i sindaci e gli assessori di Ceriano Laghetto e Solaro erano presenti al presidio dei lavoratori, garantendo il supporto delle comunità cittadine. Il nostro consigliere regionale Gigi Ponti ha chiesto un’audizione urgente dei vertici aziendali e dei sindacati in Commissione Attività produttive di Regione Lombardia alla presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, per fare chiarezza sulla crisi e difendere lavoro, industria e territorio.
—
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09