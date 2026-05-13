Città

SARONNO – “A Saronno si organizzano eventi, manifestazioni e settimane tematiche dedicate ai temi LGBTQIA+. Ieri è stato aperto un sportello “arcobaleno” in collaborazione con Arcigay. Sia chiaro: in una società libera ogni persona deve poter vivere la propria identità senza odio, discriminazioni o aggressioni. Questo non è in discussione”. Questa la premessa di Forza Italia (con il consigliere indipendente Luca Amadio) in un lungo comunicato inviato alla stampa.

Proseguono nel comunicato: “Quello che invece dovrebbe essere discusso, seriamente e senza paura del politicamente corretto, è il modello culturale che una certa parte politica sta scegliendo di promuovere come assoluta priorità pubblica, mentre attorno crescono problemi enormemente più gravi e molto più concreti. Perché oggi il vero disagio non nasce da una singola questione identitaria. Nasce da una crisi sociale molto più profonda: crollo della natalità, famiglie sempre più fragili, individualismo esasperato, dipendenza dai social e pornografia, relazioni instabili, solitudine, perdita di riferimenti educativi, adolescenti psicologicamente sempre più fragili. È vero, iniziative e progetti su questi temi sociali esistono, così come esiste un lavoro importante portato avanti dai Servizi Sociali, dalle scuole, dagli educatori, dagli oratori e da tante associazioni del territorio. Nessuno lo nega. Ma tutto ciò appare ancora troppo poco rispetto alla dimensione reale del problema. E soprattutto se ne parla pochissimo. Non diventa mai il centro del dibattito pubblico, non occupa le prime pagine, non genera grandi mobilitazioni culturali e politiche. Si parla continuamente di identità, ma sempre meno di stabilità. Si parla di autodeterminazione, ma quasi mai di responsabilità educativa, di dialogo intergenerazionale. Si parla di diritti individuali, ma sempre meno di comunità, famiglia, futuro demografico e coesione sociale”.

Ancora i forzisti: “E questo deficit culturale non ci piace perché certifica il ripiegamento su se stessi, l’allentamento dei legami sociali, la scomparsa del patto tra generazioni: i giovani sempre più soli, gli anziani collocati in RSA, le persone in attività sempre più ripiegate sui problemi del lavoro. Come affermò il sociologo Mauro Magatti ospite l’anno scorso del Circolo della Bussola “non bastano azioni ordinarie o piccoli aggiustamenti, serve un patto tra le generazioni per affrontare le grandi trasformazioni che abbiamo davanti. Serve costruire un ecosistema favorevole all’iniziativa personale e comunitaria che aiuti chi vuol metter su famiglia, fare figli, dare un futuro ad una società sempre più vecchia e stanca”. Il punto non è “essere contro” qualcuno. Il punto è chiedersi perché una maggioranza politica senta il bisogno di mettere costantemente al centro temi divisivi e ideologici mentre fatica ad aprire un confronto pubblico sulle vere emergenze sociali del nostro tempo. Perché a Saronno non si vede la stessa intensità comunicativa, culturale e politica sui grandi temi che stanno cambiando la società: la crisi educativa, la dipendenza digitale degli adolescenti, la solitudine giovanile, la denatalità, la fragilità delle famiglie, la crisi delle relazioni affettive, la salute mentale dei ragazzi. Ed è proprio per questo che riteniamo utile lanciare una proposta concreta, positiva e aperta a tutti: organizzare a Saronno tre giornate interamente dedicate alla famiglia e alle sfide educative e relazionali del nostro tempo”.

La proposta

“Tre giorni non ideologici, ma profondamenti umani. Tre giorni dedicati alla maggioranza silenziosa delle famiglie che ogni giorno affrontano difficoltà vere: genitori soli, crisi educative, figli chiusi nei social, fragilità psicologiche, separazioni, solitudine degli anziani, denatalità, dipendenze digitali, difficoltà economiche e relazionali – questa la proposta di Forza Italia – Tre giornate con psicologi, educatori, insegnanti, medici, associazioni, comunità religiose, sportive, volontari e famiglie. Non eventi costruiti per dividere, ma per ricostruire legami. Non battaglie identitarie, ma comunità. Non slogan, ma confronto autentico. Perché una città matura non si limita a rincorrere temi mediaticamente forti: si occupa anche della struttura profonda della società. Su questo sarebbe interessante sentire anche la voce delle principali comunità religiose presenti a Saronno, che rappresentano migliaia di cittadini e famiglie. La comunità cattolica, che storicamente ha costruito educazione, volontariato, oratori e sostegno sociale. Ma anche la comunità islamica, ormai parte importante del tessuto cittadino e portatrice di una visione forte sui temi della famiglia, dell’educazione e dei valori comunitari. Perché se si vuole parlare davvero di “inclusione”, allora bisogna avere il coraggio di ascoltare tutte le sensibilità culturali e religiose presenti nella città, non soltanto quelle ideologicamente compatibili con una certa parte politica. Il rischio, altrimenti, è che la politica smetta di rappresentare la società reale e finisca per parlare solo a una piccole élite culturale molto attiva mediaticamente ma sempre più distante dalle preoccupazioni quotidiane delle famiglie”.

13052026