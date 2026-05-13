Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Si è conclusa con la cattura e il trasferimento in uno zoo fuori dalla Lombardia la vicenda del felino avvistato nei giorni scorsi tra Arese e Garbagnate Milanese. La prima segnalazione risale a giovedì 30 aprile, quando alcuni cittadini avevano riferito della presenza di un grosso gatto dal mantello giallo nel territorio di Arese. Un secondo avvistamento era avvenuto sabato 2 maggio nel Parco della Garbatella a Garbagnate Milanese.

Nel tardo pomeriggio di sabato sono intervenuti i carabinieri forestali di Garbagnate insieme alla polizia provinciale e ai veterinari, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. L’animale è stato quindi narcotizzato e bloccato senza conseguenze, per poi essere trasferito in una clinica veterinaria dove sono stati effettuati gli accertamenti sanitari.

Secondo quanto confermato dal veterinario, si trattava di un esemplare di serval africano, noto anche come gattopardo, felino selvatico considerato potenzialmente pericoloso.

L’animale è stato successivamente trasferito in uno zoo situato fuori regione. Sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri forestali per chiarire la provenienza del serval e capire come sia finito libero in un parco cittadino. La normativa introdotta nel 2022 vieta infatti ai privati la detenzione di specie selvatiche considerate pericolose per la salute pubblica, l’incolumità o la biodiversità, anche se nate o allevate in cattività. In caso di violazione sono previste sanzioni molto pesanti, con multe comprese tra 20 mila e 150 mila euro oltre alla confisca dell’animale.

Il serval africano, spesso chiamato impropriamente “gattopardo”, è un felino selvatico originario dell’Africa subsahariana. Ha zampe molto lunghe, orecchie grandi e un mantello giallo maculato che ricorda quello del leopardo. È un animale agile e ottimo cacciatore, capace di compiere salti molto alti per catturare le prede. In Italia rientra tra le specie considerate potenzialmente pericolose.

(foto: il gattopardo catturato dai carabinieri forestali)

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