SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 12 maggio, grande attenzione per la cronaca con l’ennesimo scippo in centro e gli interventi causati dal forte vento. Spazio anche ai temi sociali con l’apertura del Centro Arcobaleno, alla protesta dei lavoratori Electrolux e agli apprezzamenti per il concorso lirico internazionale.

Un cinquantenne è stato scippato subito dopo un prelievo in banca in via San Giuseppe. Nel tentativo di reagire è finito a terra durante una colluttazione, riportando anche la rottura degli occhiali oltre alla perdita del denaro.

Nella settimana dello Spring Pride è stato inaugurato il Centro Arcobaleno, nuovo spazio dedicato all’ascolto e al supporto della comunità LGBTQIA+. L’assessora Sasso ha sottolineato l’importanza di un luogo aperto e inclusivo per tutta la cittadinanza.

I lavoratori Electrolux sono scesi in sciopero con un corteo per chiedere certezze sul futuro dello stabilimento. Al centro della protesta la mancanza di un piano industriale ritenuto insufficiente dai sindacati e dai dipendenti.

Le raffiche di vento che hanno interessato la città hanno provocato il cedimento di una recinzione in via Volonterio. Sul posto è intervenuta la polizia locale per mettere in sicurezza l’area ed evitare rischi per automobilisti e pedoni.

Dopo il concorso lirico internazionale sono arrivati i commenti positivi di esponenti del territorio e del mondo culturale. Particolare attenzione hanno suscitato le parole della vincitrice iraniana, che ha raccontato il valore della musica come strumento di libertà e dialogo.