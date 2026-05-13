I più letti di ieri: scippo dopo il prelievo, danni per il vento, plauso al concorso lirico
13 Maggio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 12 maggio, grande attenzione per la cronaca con l’ennesimo scippo in centro e gli interventi causati dal forte vento. Spazio anche ai temi sociali con l’apertura del Centro Arcobaleno, alla protesta dei lavoratori Electrolux e agli apprezzamenti per il concorso lirico internazionale.
Un cinquantenne è stato scippato subito dopo un prelievo in banca in via San Giuseppe. Nel tentativo di reagire è finito a terra durante una colluttazione, riportando anche la rottura degli occhiali oltre alla perdita del denaro.
Saronno, esce dalla banca e viene scippato. Cinquantenne si ritrova a terra senza soldi e con gli occhiali rotti
Nella settimana dello Spring Pride è stato inaugurato il Centro Arcobaleno, nuovo spazio dedicato all’ascolto e al supporto della comunità LGBTQIA+. L’assessora Sasso ha sottolineato l’importanza di un luogo aperto e inclusivo per tutta la cittadinanza.
Spring Pride a Saronno apre il Centro Arcobaleno. Assessora Sasso: “Uno spazio di ascolto aperto a tutti”
I lavoratori Electrolux sono scesi in sciopero con un corteo per chiedere certezze sul futuro dello stabilimento. Al centro della protesta la mancanza di un piano industriale ritenuto insufficiente dai sindacati e dai dipendenti.
Electrolux, sciopero e corteo dei lavoratori a Solaro: “Non c’è un piano industriale è inaccettabile”
Le raffiche di vento che hanno interessato la città hanno provocato il cedimento di una recinzione in via Volonterio. Sul posto è intervenuta la polizia locale per mettere in sicurezza l’area ed evitare rischi per automobilisti e pedoni.
Raffiche di vento in città: recinzione divelta in via Volonterio, intervento della polizia locale
Dopo il concorso lirico internazionale sono arrivati i commenti positivi di esponenti del territorio e del mondo culturale. Particolare attenzione hanno suscitato le parole della vincitrice iraniana, che ha raccontato il valore della musica come strumento di libertà e dialogo.
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