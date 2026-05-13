Cronaca

LIMBIATE – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Limbiate lungo la Saronno-Monza, all’altezza della periferia di Limbiate, dove si sono scontrate un’auto e una moto. L’allarme è scattato alle 15.15, a seguire l’invio dei soccorsi inizialmente in codice rosso. Secondo le prime informazioni, nell’incidente è rimasto coinvolto un giovane di 18 anni.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce rossa di Paderno Dugnano ed automedica oltre ai vigili del fuoco di Monza e alla polizia locale di Limbiate. Nel corso delle operazioni il codice di intervento è stato successivamente declassato a giallo; quindi dopo le prime cure non è apparso in pericolo. Restano da chiarire le cause e la dinamica dello scontro.

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(foto archivio)

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