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SARONNO – Mercoledì 13 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con assenza di precipitazioni per l’intero arco della giornata. Le temperature resteranno miti, con valori compresi tra una minima di 11°C e una massima di 19°C. Il quadro meteorologico si manterrà stabile grazie alla presenza di pressioni medio-alte che favoriranno condizioni generalmente soleggiate soprattutto dal pomeriggio, quando sono attese schiarite più ampie anche sul Saronnese.

I venti saranno deboli o assenti nelle ore del mattino, mentre nel pomeriggio si registrerà una ventilazione moderata proveniente da Est-Sudest. Non sono previste allerte meteo. La situazione si presenterà quindi favorevole per le attività all’aperto e per gli spostamenti, senza particolari criticità legate al tempo.

In Lombardia il contesto atmosferico resterà stabile su gran parte del territorio regionale. Sulle pianure si alterneranno nubi sparse e schiarite, mentre sulle aree alpine e prealpine il tempo sarà variabile ma con miglioramenti nelle ore centrali della giornata. Clima nel complesso gradevole e ventilazione debole dai quadranti orientali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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