Meteo giornata soleggiata con temperature miti
13 Maggio 2026
SARONNO – Mercoledì 13 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con assenza di precipitazioni per l’intero arco della giornata. Le temperature resteranno miti, con valori compresi tra una minima di 11°C e una massima di 19°C. Il quadro meteorologico si manterrà stabile grazie alla presenza di pressioni medio-alte che favoriranno condizioni generalmente soleggiate soprattutto dal pomeriggio, quando sono attese schiarite più ampie anche sul Saronnese.
I venti saranno deboli o assenti nelle ore del mattino, mentre nel pomeriggio si registrerà una ventilazione moderata proveniente da Est-Sudest. Non sono previste allerte meteo. La situazione si presenterà quindi favorevole per le attività all’aperto e per gli spostamenti, senza particolari criticità legate al tempo.
In Lombardia il contesto atmosferico resterà stabile su gran parte del territorio regionale. Sulle pianure si alterneranno nubi sparse e schiarite, mentre sulle aree alpine e prealpine il tempo sarà variabile ma con miglioramenti nelle ore centrali della giornata. Clima nel complesso gradevole e ventilazione debole dai quadranti orientali.
Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09