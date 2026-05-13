ORIGGIO – Una serata per presentare candidati, idee e programma elettorale. È quella organizzata da Origgio Democratica venerdì 15 maggio alle 21 alla Sala comunale “I Sindaci” di via Manzoni 17.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione del candidato sindaco Francesco Venturini e della squadra che sostiene la lista in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Al centro della serata il confronto sui temi del programma elettorale, che il gruppo sintetizza in tre punti: “democrazia reale, cura del territorio e giustizia sociale”.

“Il nostro impegno è chiaro: costruire una Origgio più equa, sostenibile e moderna – spiegano dalla lista – Una comunità dove il benessere, la trasparenza e il bene comune non siano solo parole, ma la base del vivere quotidiano”.

Durante l’iniziativa interverranno anche Marco Giudici, sindaco di Caronno Pertusella, e Mattia Cattaneo, vicesindaco di Saronno, invitati a portare la propria esperienza amministrativa maturata sul territorio.

L’appuntamento è a ingresso libero. La lista annuncia inoltre la presenza di gazebo informativi nel fine settimana: sabato 16 maggio in via Repubblica e domenica 17 maggio in piazza Immacolata.

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