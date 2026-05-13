Saronnese

ORIGGIO / UBOLDO – Il Parco dei Mughetti aderisce anche quest’anno a BioBlitz Lombardia, l’iniziativa di citizen science dedicata al censimento naturalistico nelle aree protette lombarde. L’evento coinvolgerà cittadini, famiglie e appassionati di natura in due escursioni guidate dagli esperti del Parco, in programma il 16 e 17 maggio tra Cantalupo e Origgio.

L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere dati sulle specie animali e vegetali presenti nel territorio del Parco, coinvolgendo direttamente i partecipanti nell’osservazione e nel monitoraggio della biodiversità.

Sono previste due sessioni di monitoraggio naturalistico.

Il primo appuntamento sarà sabato 16 maggio a Cantalupo, con ritrovo alle 19.30 all’Area Feste di via Risorgimento. L’escursione si svilupperà nell’area agricola del Parco fino all’area umida del torrente Bozzente e terminerà intorno alle 22.

La seconda uscita è in programma domenica 17 maggio a Origgio, con ritrovo alle 8.30 al termine di via Di Vittorio. I partecipanti raggiungeranno la nuova Porta del Parco e il Bosco Borromeo, con conclusione prevista intorno alle 11.

L’iniziativa è rivolta a ragazzi sopra i 6 anni, famiglie e appassionati di natura. È richiesto abbigliamento adeguato e scarpe adatte alle escursioni.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione entro le 18 del giorno precedente a ciascun appuntamento. Per partecipare occorre inviare una e-mail a [email protected] oppure contattare il numero 02-96951140, indicando nome, cognome, recapito telefonico e sessione scelta. Ogni escursione prevede un massimo di 25 partecipanti.

Gli organizzatori consigliano inoltre di scaricare l’app iNaturalist e aderire al progetto BioBlitz Lombardia 2026 per contribuire alla raccolta dei dati naturalistici durante le attività.

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