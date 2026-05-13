Cronaca

SARONNO – Un ventenne saronnese è stato accoltellato nella notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio nell’area di sosta tra via Varese e viale Lombardia. Il giovane è stato soccorso in gravi condizioni dopo avere perso molto sangue, secondo le informazioni trapelate nelle ultime ore non sarebbe in pericolo di vita. Resta ricoverato all’ospedale di Legnano, dove è ancora sotto osservazione anche se la prognosi sarebbe stata sciolta.

Sull’episodio circolano ancora poche informazioni ufficiali, ma quanto accaduto ha suscitato forte preoccupazione tra amici e conoscenti del ragazzo. Secondo le ricostruzioni emerse, il giovane si trovava con alcuni amici per mangiare un panino e si era poi allontanato a piedi per rientrare a casa.

Proprio durante il tragitto sarebbe stato avvicinato da un gruppo di quattro giovani stranieri che gli avrebbero chiesto del denaro. Il ventenne avrebbe spiegato di non avere contanti con sé. A quel punto, sempre secondo quanto riferito da persone vicine alla vittima, uno degli aggressori avrebbe estratto un coltello colpendolo.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale a Legnano dove è stato ricoverato e sottoposto alle cure del caso. Le sue condizioni, inizialmente molto serie per la forte perdita di sangue, sarebbero poi migliorate.

La vicenda ha lasciato sgomenta la cerchia di amici e conoscenti del giovane, descritto da tutti come un ragazzo tranquillo e pacato. Restano ora da chiarire con precisione dinamica e responsabilità dell’aggressione.

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