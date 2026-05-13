Città

SARONNO – Si è chiuso lo scorso sabato 6 maggio il concorso internazionale di Lirica Giuditta Pasta a Saronno. La presidente della commissione Cultura e consigliera comunale Chiara Angaroni, fa il plauso all’oganizzazione di quest’anno, ma anche “a chi anni fa ha avuto una lungimirante visione e a chi ora ci sta mettendo passione e continuità”.

“L’assessora Proserpio ha giustamente sottolineato come anche la Lirica abbia reso famosa l’Italia in tutto il mondo. E’ stato importante vedere un teatro gremito con persone di diverse fasce d’età a testimoniare ancora una volta come la cultura sia un ponte tra diverse generazioni. Significativo anche il messaggio della cantante vincitrice, una giovane donna iraniana la quale ha sottolineato che nel suo Paese non può cantare. Un messaggio forte che ha chiuso la quinta edizione”, conclude.

(foto archivio)

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