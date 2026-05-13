Cronaca

SARONNO – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Saronno. L’allarme è scattato alle 14.40 in via Trieste, all’angolo con via Larga, per uno scontro tra un’auto e una moto. Nell’impatto è rimasto coinvolto un uomo di 28 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Azzurra Rovellasca. Le condizioni del ferito non sarebbero gravi: i soccorsi sono stati infatti attivati in codice verde. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Da chiarire la dinamica dell’accaduto, per i rilievi del sinistro si sono messi all’opera gli agenti della polizia locale saronnese, a loro volta accorsi sul posto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

13052026