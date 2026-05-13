Solaro

SOLARO – Nuova auto ibrida per il comando della polizia locale di Solaro. L’acquisto del mezzo è stato finanziato al 50% con l’ottenimento di fondi da un bando regionale. Il veicolo è un Dr5 full hybrid completamente allestito per le funzioni richieste e andrà a sostituire il vecchio Dacia Duster alimentato a gasolio. Adatta anche al controllo in campagna, con dispositivi lampeggiati e livrea ufficiale come da normativa regionale, la nuova automobile di servizio sarà utilizzata per la perlustrazione del territorio e come ufficio mobile.

Serena Nasta, assessore alla Polizia Locale: “Il supporto alla polizia locale passa anche attraverso mezzi e investimenti. Sfruttando la possibilità di ricevere un cofinanziamento da parte di Regione Lombardia, abbiamo acquistato una nuova vettura, più moderna. Il veicolo dismesso, dal momento che è ancora utilizzabile, verrà riadattato e mantenuto a disposizione dell’Ente, in particolare dell’ufficio Tecnico per i sopralluoghi sul territorio”.

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