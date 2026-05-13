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TRADATE – Appuntamento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie sabato 16 maggio alla biblioteca Frera con l’incontro conclusivo dei progetti “Nati per leggere” e “Nati per la musica”. L’iniziativa è promossa dalla biblioteca civica Frera nell’ambito delle attività del presidio “Nati per leggere” e si svolgerà alle 10 negli spazi della biblioteca di via Zara 37.

L’evento è rivolto ai bambini e alle bambine da 0 a 3 anni accompagnati dai loro genitori e rappresenta il momento finale del percorso dedicato alla lettura ad alta voce e all’avvicinamento alla musica nella prima infanzia. “Nati per leggere” è il progetto nazionale che promuove la lettura condivisa tra adulti e bambini fin dai primi mesi di vita, mentre “Nati per la musica” punta a favorire lo sviluppo cognitivo e relazionale attraverso esperienze musicali e sonore.

Nel corso della mattinata sono previste attività e momenti dedicati ai piccoli partecipanti insieme alle famiglie, con letture e proposte musicali pensate appositamente per la fascia d’età 0-3 anni. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca Frera al numero 0331 841820 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

(foto archivio: un precedente evento alla Frera)

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