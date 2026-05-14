Basket

SARONNO – Ultima possibilità sulla strada della salvezza per la Robur Saronno, attesa dalla finale playout del campionato di Serie B Interregionale contro la Blu Orobica Bergamo. Una serie decisiva, al meglio delle tre partite, che determinerà la permanenza in categoria.

Dopo aver superato la dura sfida contro Jadran Trieste, la formazione saronnese si prepara dunque all’ultimo atto stagionale con un solo obiettivo: mantenere la Serie B Interregionale. La sfida contro Bergamo si preannuncia molto equilibrata. In stagione regolare infatti le due squadre hanno ottenuto una vittoria a testa negli scontri diretti. I bergamaschi avranno però il vantaggio del fattore campo grazie alla migliore posizione di classifica maturata al termine della regular season, influenzata anche dal ritiro dal campionato di Marnate.

Il programma

La serie scatterà sabato 16 maggio alle 19 alla palestra Corridoni di Bergamo, in via Mario Flores. Gara 2 si giocherà invece sabato 23 maggio alle 21 al PalaRonchi di Saronno, in via Colombo 44. Eventuale “bella” fissata per mercoledì 27 maggio alle 20.30, nuovamente alla palestra Corridoni di Bergamo. Per la Robur sarà una sfida delicata e decisiva, davanti alla quale tutto l’ambiente biancoblù è chiamato a compattarsi per sostenere la squadra in un momento cruciale della stagione.

(foto archivio: un fotogramma della gara di regular season a Bergamo fra le due squadre)

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