Calcio

SARONNO – Due giornate dedicate al grande calcio giovanile internazionale animeranno Saronno nelle prossime settimane grazie all’organizzazione di Amor Sportiva, pronta a ospitare società professionistiche italiane ed estere per due importanti tornei riservati alle categorie giovanili. Dopo il successo delle precedenti edizioni, la società saronnese riproporrà infatti il “2° Trofeo A. Busnelli – L. Conti” e il “6° Trofeo Giuseppe Clerici Peppo”, manifestazioni che negli anni hanno raccolto consensi da parte di società, famiglie e tecnici per qualità organizzativa e livello sportivo.

Il primo appuntamento è in programma domenica 17 maggio con il “2° Trofeo A. Busnelli – L. Conti”, torneo di calcio a 9 riservato ai ragazzi nati nel 2013. Tutte le partite si disputeranno sul campo sportivo di via Trento.

Oltre ai padroni di casa dell’Amor Sportiva, parteciperanno:

FC Challans , società della città francese gemellata con Saronno

, società della città francese gemellata con Saronno Como 1907

FC Lugano

AC Reggiana 1919

FC Zurich

Il secondo grande appuntamento sarà invece domenica 24 maggio con il “6° Trofeo Giuseppe Clerici Peppo”, riservato ai ragazzi nati nel 2014. In questo caso il torneo coinvolgerà sia il centro sportivo di via Trento sia quello di via Colombo e vedrà anche la partecipazione della Robur Saronno accanto all’Amor Sportiva.

A prendere parte alla manifestazione saranno numerosi club professionistici italiani e internazionali:

Atalanta

Como 1907

US Cremonese

Genoa

Hellas Verona

Monza

Parma Calcio

Sampdoria

Torino

FC Zurich

L’organizzazione sottolinea con soddisfazione come la manifestazione rappresenti ormai un evento di rilievo per il territorio, capace di dare visibilità alla città di Saronno nel panorama sportivo del nord Italia e di richiamare centinaia di giovani atleti, famiglie e accompagnatori.

Entrambi i tornei si concluderanno attorno alle 18.30 con le premiazioni finali: tutte le squadre e tutti i giocatori riceveranno coppe e medaglie a ricordo della partecipazione.

14052026