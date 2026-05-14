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CASTIGLIONE OLONA – Una giornata dedicata ai più piccoli tra gioco, educazione e scoperta del mondo dei soccorsi. Si è svolta domenica 3 maggio al Castello di Monteruzzo l’iniziativa “Pompiere per un giorno”, promossa dal Comune di Castiglione Olona in collaborazione con l’Associazione nazionale dei vigili del fuoco di Varese. Per l’intera giornata bambini e famiglie hanno potuto partecipare a un percorso ludico e didattico pensato per avvicinare i più giovani al lavoro dei vigili del fuoco e ai temi della prevenzione e della sicurezza.

Attraverso prove pratiche e attività interattive, i partecipanti hanno avuto modo di conoscere più da vicino il mestiere del pompiere in un clima di entusiasmo e coinvolgimento. Al termine del percorso a tutti i bambini è stato consegnato il diploma simbolico di “Pompiere per un giorno”.

L’evento ha visto anche la partecipazione della protezione civile di Castiglione Olona con attività didattiche dedicate, oltre alla presenza del gruppo “Ricci senza spine” con iniziative di pet therapy molto apprezzate dai più piccoli.

Non è mancata nemmeno la parte conviviale grazie allo stand gastronomico curato dal Gruppo alpini di Castiglione Olona, mentre la giornata si è conclusa con una merenda offerta a tutti i bambini presenti. L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutti i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa, così come la protezione civile, il Gruppo alpini e lo staff di Ricci senza spine per la collaborazione e il supporto organizzativo.

(foto: un momento dell’iniziativa)

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