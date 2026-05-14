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Nelle aziende italiane il dibattito tra digital PR e ufficio stampa è ricorrente. Spesso le due funzioni vengono confuse, talvolta accorpate, talvolta opposte come alternative. La realtà è più sfumata: si tratta di discipline parenti ma con obiettivi, metriche e modelli operativi distinti. Capire dove finisce una e dove comincia l’altra è il primo passo per evitare sovrapposizioni costose o, peggio, gap di copertura.

Premessa: due mondi che convergono

Storicamente l’ufficio stampa è nato per gestire il rapporto tra azienda e media tradizionali: comunicati, conferenze, interviste, rassegna stampa. Le digital PR sono nate dopo, sull’onda della digitalizzazione, per occuparsi della reputazione del brand sui canali online: blog, portali di settore, redazioni native digitali, motori di ricerca. Negli ultimi anni i due mondi convergono, perché anche le testate tradizionali pubblicano online e perché la SEO ha reso le pubblicazioni un asset misurabile.

Restano cinque differenze sostanziali che vale la pena conoscere prima di scegliere come strutturare la propria comunicazione.

Differenza 1: il target editoriale

L’ufficio stampa lavora prevalentemente con un target di giornalisti e media generalisti o di settore: vuole ottenere coperture su edizioni stampate, telegiornali, programmi radio, riviste. Le digital PR lavorano con un target più ampio che include blog tematici, portali verticali, magazine digitali, content creator, podcast: ovunque si formi opinione online.

Differenza 2: i KPI di successo

L’ufficio stampa misura il successo prevalentemente in equivalente pubblicitario delle uscite, numero di articoli, audience raggiunta dai media coperti. Le digital PR misurano in modo più tecnico: numero di backlink ottenuti, qualità delle fonti, share of voice digitale, citazioni nelle risposte AI, evoluzione del traffico organico. Sono due grammatiche diverse di misurazione.

Differenza 3: i tempi di risposta

L’ufficio stampa lavora spesso su finestre temporali strette, dettate dalle esigenze redazionali: una notizia da raccontare oggi per uscire domani. Le digital PR lavorano su orizzonti più lunghi, perché costruiscono una presenza editoriale che paga sul medio periodo. Non rispondono al ciclo della notizia, ma alimentano il bacino informativo che il pubblico consulta nei mesi successivi.

Differenza 4: i costi

Strutturalmente, un ufficio stampa professionale richiede un fee mensile che copre relazioni, monitoraggio, redazione e gestione della rassegna. Le digital PR possono essere strutturate in pacchetti più variabili: costo per pubblicazione, retainer per piano editoriale, performance fee. La flessibilità è maggiore, ma anche la varietà di qualità sul mercato.

Differenza 5: il ROI

L’ufficio stampa produce un ROI prevalentemente reputazionale, difficile da quantificare in modo diretto. Le digital PR, viceversa, producono effetti misurabili anche in termini SEO e di traffico: ogni backlink ottenuto è tracciabile, l’impatto sulle keyword posizionate è verificabile, le citazioni AI generate sono monitorabili. È una delle ragioni per cui il marketing finanziario si è avvicinato alle digital PR negli ultimi anni.

Quando usare l’una, quando l’altra, quando entrambe secondo gli esperti di TiLinko

Per lanci di prodotto con forte componente mediatica, eventi corporate, gestione di crisi, l’ufficio stampa resta centrale. Per costruzione continuativa di reputazione digitale, posizionamento SEO, presenza nelle nuove interfacce conversazionali, le digital PR sono lo strumento elettivo. Per molte aziende mature la combinazione delle due funzioni produce il miglior risultato: l’ufficio stampa presidia i picchi mediatici, le digital PR costruiscono la base continuativa.

Sul fronte specifico delle digital PR, il portale TiLinko offre un servizio focalizzato su pubblicazioni con citazioni e link del brand su testate giornalistiche nazionali, internazionali, locali e di settore. Per agenzie di comunicazione che vogliono completare la propria offerta con un partner SEO-aware e per aziende che vogliono integrare le proprie attività di ufficio stampa con una presenza digitale strutturata, è un canale operativo trasparente e misurabile.

Conclusioni

Più che una contrapposizione, digital PR e ufficio stampa rappresentano due strumenti complementari di una stessa funzione comunicazione. Riconoscerne le differenze permette di costruire piani editoriali coerenti e di evitare la trappola classica del ‘facciamo un po’ di tutto e niente bene’. La domanda giusta non è ‘chi sostituisce chi’, ma ‘come integrare le due competenze nella mia organizzazione per massimizzare risultati e ROI’.