SARONNO – Hanno scelto il municipio di Saronno per il loro appello al Comune di Saronno affinché lasci “speculazioni sterili” e passi ai fatti a sostegno dei lavoratori dell’Electrolux. Sono partiti da qui, giovedì pomeriggio, il consigliere comunale di Forza Italia Renzo Azzi e il consigliere regionale Giuseppe Licata per presentare la mozione depositata sul caso Electrolux e fare il punto sull’impegno di Regione Lombardia nella vertenza che coinvolge il sito di Solaro.

Al centro dell’incontro la crisi annunciata dal gruppo svedese Electrolux, con il timore di pesanti ricadute occupazionali anche per il comprensorio saronnese. “Regione Lombardia, nella persona dell’assessore Simona Tironi, sarà presente al tavolo convocato il prossimo 25 maggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni, per seguire con attenzione l’evoluzione della situazione Electrolux e tutelare occupazione e produzione”, ha spiegato Giuseppe Licata.

Licata e Azzi hanno richiamato l’attenzione sul peso del comparto manifatturiero per l’economia lombarda. “Il sistema manifatturiero rappresenta un pilastro dell’economia lombarda ed europea, sia in termini occupazionali sia per il valore generato lungo le filiere produttive. Tuttavia negli ultimi anni stiamo assistendo anche in provincia di Varese a un progressivo indebolimento delle capacità industriali interne, con rischi concreti di delocalizzazione, perdita di competenze e riduzione della base produttiva”. Nel corso dell’incontro è stato ricordato come il settore industriale generi circa un quinto del prodotto interno lordo lombardo e occupi oltre 900 mila addetti. Un contesto che, secondo gli esponenti di Forza Italia, resta però segnato dall’aumento dei costi energetici, dalla concorrenza internazionale e dal rallentamento della produzione industriale italiana.“Per questo motivo è fondamentale che le istituzioni accompagnino imprese e lavoratori in questa fase delicata, sostenendo investimenti, innovazione e formazione del sistema produttivo lombardo” ha aggiunto Licata.

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Da parte del consigliere comunale Renzo Azzi è arrivata la richiesta di un maggiore coinvolgimento diretto del Comune di Saronno. “È giusto che i lavoratori dell’Electrolux sappiano che le istituzioni non sono ferme e che si stanno muovendo”, ha spiegato Azzi, sottolineando di aver scelto il municipio come luogo simbolico dell’iniziativa proprio per chiedere un ruolo più attivo all’amministrazione comunale.

Azzi ha poi ribadito la necessità che Saronno torni ad avere un ruolo di riferimento per il territorio: “È ora che Saronno riprenda il suo ruolo naturale di ente capofila del saronnese. Solaro fa parte di questo territorio e l’indotto Electrolux coinvolge anche tanti lavoratori e famiglie che vivono a Saronno”.

“Per questo ho presentato, con Forza Italia e l’indipendente Luca Amadio, una mozione con cui chiedo al Comune di Saronno di attivarsi, anche con un consiglio comunale straordinario, sulla vicenda Electrolux e di promuovere un confronto istituzionale sulle prospettive del sito di Solaro e sulle possibili ricadute occupazionali per il territorio”.

Licata ha inoltre ricordato l’attività svolta in Consiglio regionale. “Nel marzo scorso ho presentato, insieme al gruppo di Forza Italia, un emendamento poi approvato nell’ambito della risoluzione sul Programma di lavoro della Commissione europea 2026, a sostegno del comparto manifatturiero. Inoltre ho chiesto oggi la convocazione di un’audizione in IV Commissione Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione del Consiglio regionale, affinché si possa approfondire con urgenza il confronto con azienda, sindacati e istituzioni”.

In chiusura il messaggio condiviso dai due esponenti di Forza Italia: “Difendere il manifatturiero significa difendere lavoro, competenze e sviluppo industriale nel territorio. Continueremo a stare vicini, con tutti i mezzi a disposizione, ai cittadini che rischiano di perdere il loro posto di lavoro”.

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