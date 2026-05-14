Città

SARONNO – “L’annuncio di 1.700 esuberi da parte di Electrolux colpisce duramente il nostro territorio. Nello stabilimento di Solaro lavorano circa 700 persone — uomini e donne che ogni giorno attraversano il comprensorio saronnese, che vivono nelle nostre città, che hanno costruito la propria vita attorno a quel posto di lavoro”.

Inizia così la nota condivisa dal Pd Saronno che ieri sera era presente al presidio serale con una nutrita delegazione di consiglieri comunali.

“Come Partito Democratico di Saronno – afferma il segretario Giorgio Marturano – esprimiamo piena vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie, e sosteniamo l’appello della sindaca Pagani: dietro i numeri ci sono persone, e questa crisi non può essere trattata come una fredda operazione contabile”.

Allo stesso tempo, vogliamo provare a guardare il quadro con onestà. Quello che sta accadendo all’Electrolux non è un fatto isolato: è il sintomo di una crisi strutturale che investe l’intero manifatturiero europeo. La concorrenza globale, i costi energetici, la trasformazione tecnologica stanno mettendo sotto pressione interi settori produttivi. Le soluzioni semplici — o chi cerca solo un colpevole da indicare — non rendono un buon servizio a chi rischia il posto di lavoro.

Serve invece politica industriale seria: a livello nazionale e regionale, ma anche europeo. Serve un tavolo tra azienda, sindacati e istituzioni che non sia una formalità, ma un luogo dove si negoziano impegni concreti. Serve che il Governo si faccia sentire, non a telecamere accese ma nei tavoli che contano.

Il lavoro non è una variabile di bilancio. È dignità, è identità, è futuro per le nostre comunità. Il Pd di Saronno sarà presente, con i lavoratori e con chi si batte perché questo territorio non paghi da solo il conto di scelte che si fanno altrove”.

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