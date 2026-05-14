Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – “In queste ore si guarda con forte attenzione alla situazione che sta interessando una importante realtà produttiva del territorio e alle preoccupazioni che stanno vivendo tanti lavoratori e le loro famiglie”. Inizia così l’intervento di Antonio Magnani, coordinatore cittadino di Forza Italia Ceriano Laghetto, sulla crisi che coinvolge il comparto produttivo legato allo stabilimento Electrolux.

“Quando emergono momenti di incertezza occupazionale, non si parla soltanto di un’azienda, ma di persone, famiglie e comunità intere che rischiano di subirne le conseguenze. Una situazione che riguarda da vicino anche il nostro territorio e tanti cittadini coinvolti direttamente o indirettamente” prosegue Magnani.

Il coordinatore cittadino azzurro richiama quindi la necessità di mantenere alta l’attenzione istituzionale e sociale in una fase definita particolarmente delicata. “È fondamentale che non manchino ascolto, responsabilità e attenzione da parte di tutti: istituzioni, parti sociali e soggetti coinvolti. L’auspicio è che si possano trovare soluzioni concrete, capaci di garantire stabilità, tutela del lavoro e prospettive per il futuro”.

Nel messaggio anche un riferimento alle possibili prospettive industriali per il rilancio del sito produttivo. “La soluzione della crisi? Auguriamoci che i nuovi protagonisti dei mercati emergenti possano guardare con interesse a questa importante unità produttiva, valorizzando un patrimonio fatto di professionalità, competenze e maestranze di qualità certa. Sarebbe un segnale importante per ridare fiducia, occupazione e nuova vitalità alla nostra comunità, diffondendo e utilizzando il made in Italy”.

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