I più letti di ieri: 20enne accoltellato nella rapina, polemica sullo sportello Arcobaleno e il Legnanino in villa Gianetti
14 Maggio 2026
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Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 13 maggio, grande attenzione per la violenta rapina culminata con il ferimento di un ventenne tra via Varese e viale Lombardia, episodio che ha acceso il dibattito sulla sicurezza cittadina. Spazio anche all’inaugurazione dello Sportello Arcobaleno e alle reazioni politiche, oltre che alla cultura con l’esposizione dedicata al Legnanino in Villa Gianetti.
Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato durante una rapina avvenuta tra via Varese e viale Lombardia. Il giovane è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale, mentre sono partite le indagini per chiarire la dinamica dell’aggressione.
Rapina finisce nel sangue: 20enne accoltellato tra via Varese e viale Lombardia
Dopo il grave episodio avvenuto in città, la sindaca Ilaria Pagani ha espresso forte preoccupazione parlando di un fatto “gravissimo” e sottolineando come episodi di tale violenza non debbano diventare normalità.
Accoltellato durante rapina, sindaca Pagani: “Quanto accaduto è gravissimo. Episodi di questa violenza non possono diventare normalità”
Inaugurato lo Sportello Arcobaleno con il taglio del nastro alla presenza dei rappresentanti di Arcigay, istituzioni e cittadini. L’iniziativa nasce come punto di ascolto e supporto dedicato ai temi dell’inclusione e dei diritti.
Saronno, taglio del nastro con Arcigay dello sportello Arcobaleno: le foto
L’apertura dello Sportello Arcobaleno ha suscitato anche la reazione politica di Forza Italia, che ha proposto l’organizzazione di un festival dedicato alla famiglia tradizionale, alimentando il confronto nel dibattito cittadino.
Forza Italia alla carica dopo l’inaugurazione dello Sportello arcobaleno: “Facciamo Festival per la famiglia”
Villa Gianetti ospita un’opera del Legnanino, con le prime immagini diffuse in occasione dell’esposizione. L’iniziativa valorizza il patrimonio artistico e culturale del territorio, attirando l’attenzione degli appassionati d’arte.
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