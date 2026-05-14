Città

SARONNO – Il foyer del teatro Giuditta Pasta di Saronno si trasforma in un palcoscenico visivo dove la danza contemporanea incontra l’obiettivo fotografico. A partire dal 13 maggio e fino al 14 luglio 2026, lo spazio “Art Foyer” ospiterà “Pop Dance“, l’attesa mostra fotografica di Edio Bison curata da Sabrina Romanò. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’associazione Helianto e Artigianarte, promette di offrire ai visitatori un’esperienza estetica che va ben oltre la semplice documentazione della performance coreutica, esplorando il confine sottile tra realtà e immaginazione.

Edio Bison, artista saronnese di nascita con una lunga carriera maturata tra prestigiose testate giornalistiche e importanti palcoscenici internazionali come i Rencontres d’Arles, propone una ricerca che mette al centro il corpo e il gesto. Ispirandosi al rigore e alla libertà espressiva di compagnie come EgriBiancoDanza di Torino e Zappalà Danza di Catania, il fotografo interviene sull’immagine scomponendola e trasformandola. Attraverso un uso sapiente del colore, della post-produzione e di tecniche che richiamano le storiche solarizzazioni e i viraggi, la figura umana si sdoppia e si dissolve, diventando una presenza mobile, quasi visionaria, sospesa in un universo dinamico e poetico.

Il percorso espositivo non si limita a ritrarre i danzatori, ma reinventa il loro movimento, restituendo una dimensione libera ed evocativa in cui il corpo si trasforma in segno e apparizione. Per il pubblico saronnese e per gli amanti della fotografia d’autore, si tratta di un’occasione unica per scoprire come la danza possa abitare lo spazio scenico con energia e precisione, mutando la narrazione visiva in qualcosa di capace di coinvolgere e sorprendere costantemente l’osservatore.

La mostra sarà visitabile nel teatro di via San Giuseppe in occasione degli spettacoli e durante i consueti orari di apertura della biglietteria. Per chi desiderasse approfondire la genesi delle opere e incontrare l’autore, il momento clou è fissato per domenica 24 maggio alle 18, quando si terrà l’evento ufficiale di presentazione.

(foto d’archivio)

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