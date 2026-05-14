Cronaca

LAZZATE – Sta facendo discutere sui social il video pubblicato da una cittadina di Lazzate relativo a un episodio incivile avvenuto in orario notturno nel fine settimana scorso. Nel filmato, condiviso online e rapidamente rilanciato da numerosi utenti, si vedono rifiuti sparsi lungo la strada dopo il passaggio di un’auto. Secondo quanto raccontato dalla residente nel post che accompagna il video, il conducente avrebbe deliberatamente urtato i sacchi dell’immondizia per poi allontanarsi. “Vorrei fare i complimenti alla macchina che è passata a tutto gas e tutto volume che è andata contro all’immondizia apposta e l’ha sparsa per tutta la strada e ovviamente poi è scappata urlando e ridendo”, ha scritto la cittadina nel messaggio pubblicato insieme alle immagini.

Il video ha generato numerosi commenti indignati da parte degli utenti, che hanno criticato il gesto definendolo un episodio di maleducazione e vandalismo ai danni del decoro urbano. Al momento non risultano informazioni ufficiali sull’identità delle persone coinvolte nell’episodio.

14052026