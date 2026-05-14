Cronaca

LAZZATE – Intervento della Polizia locale di Lazzate che nelle scorse ore ha recuperato un trattore agricolo rubato del valore di oltre 100 mila euro.

Il mezzo era stato nascosto tra la vegetazione nella zona di via Fratelli Rosselli ed è stato individuato dagli agenti dopo il furto avvenuto poche ore prima ai danni di un imprenditore agricolo di Cermenate. A dare notizia del recupero è stato il sindaco Andrea Monti, che ha sottolineato il rapido intervento della polizia locale. Il trattore è stato quindi presot restituito al legittimo proprietario.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, il mezzo avrebbe potuto essere utilizzato per ulteriori “spaccate” o rapine.

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14052026