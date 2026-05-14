Comasco

ROVELLASCA – Si è concluso nei giorni scorsi, a Calcinato, il percorso delle gare sociali stagionali per le majorettes di Rovellasca, protagoniste di una nuova giornata di successi e piazzamenti importanti in vista del prossimo appuntamento nazionale. Gli atleti sono ora attesi dall’ultimo grande impegno della stagione: il Campionato Italiano, in programma il 29, 30 e 31 maggio.

La società ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti e per l’impegno dimostrato da tutti i ragazzi durante la competizione, sottolineando lo spirito di squadra e la determinazione che hanno accompagnato l’intero percorso agonistico.

Numerosi i podi conquistati nelle diverse categorie. Nicolò Sala ha ottenuto il primo posto nel tecnico cadetti B e il primo posto nel solo showtwirl cadetti A. Sara Segato ha conquistato il terzo posto nel tecnico youth A e il primo posto nell’x-strutting cadetti A. Martina Sala si è classificata seconda nel tecnico youth B e seconda nell’x-strutting youth B.

Primo posto nel tecnico senior B per Sara Azzini, mentre nel duo youth B vittoria per Martina Sala e Sara Segato. Successo anche per Sara Azzini e Matilde Galli, prime classificate nel duo junior B. Terzo posto invece per Beatrice e Camilla Pizzi nel duo junior B.

Tra gli altri risultati, Desiree Nuzzo ha conquistato il primo posto nell’x-strutting cadetti P, Elettra Clemente il primo posto nell’x-strutting minor P, mentre Aurora Tuffanelli ha ottenuto il primo posto nell’x-strutting junior A e il secondo posto nella dance junior B. Gaia Doni ha chiuso con due secondi posti, nell’x-strutting senior A e nella dance senior B. Terzo posto nella dance junior B per Matilde Galli e primo posto nel solo showtwirl youth B per Laura Tommasone.

Un plauso è stato rivolto anche ad Aurora, Irene, Sofia e Valeria, che pur non raggiungendo il podio hanno preso parte alla competizione con impegno e determinazione.

La giornata si è svolta inoltre nel clima della Festa della Mamma, un’occasione che la società ha voluto ricordare sottolineando il valore dello sport come momento di crescita, condivisione e sana competitività per i più giovani.

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