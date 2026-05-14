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SARONNO – Giovedì 14 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni variabili con cieli inizialmente poco nuvolosi ma con un aumento della nuvolosità nel corso delle ore centrali, quando saranno possibili deboli piogge sul Saronnese. In serata è previsto un miglioramento con schiarite sempre più ampie. Complessivamente sono attesi circa 8 millimetri di pioggia.

Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di 10°C e una massima di 19°C. I venti soffieranno moderati da Sudest durante il mattino, mentre dal pomeriggio tenderanno a rinforzare provenendo da Ovest-Sudovest. Non sono presenti allerte meteo per la zona.

Il peggioramento sarà collegato al passaggio di un’area di bassa pressione che interesserà l’intera Lombardia, portando instabilità diffusa soprattutto nelle ore pomeridiane. Sulle pianure occidentali, compresa l’area di Saronno, i fenomeni resteranno generalmente deboli e intermittenti, mentre sui settori orientali della regione saranno possibili rovesci più intensi e locali temporali. Anche sulle aree alpine e prealpine il tempo risulterà più perturbato, con precipitazioni diffuse in attenuazione dalla sera.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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