Comasco

MOZZATE – Controlli straordinari sul territorio comunale da parte dei carabinieri nei giorni scorsi a Mozzate. A darne notizia è stata l’amministrazione comunale attraverso una breve comunicazione pubblicata sui social, accompagnata dalle immagini di una pattuglia impegnata nelle verifiche nella zona centrale del paese. Secondo quanto riferito dal Comune, l’attività dell’Arma si è concentrata soprattutto nelle aree considerate più sensibili o maggiormente soggette a criticità, con particolare attenzione alla prevenzione e al presidio del territorio. L’ASmministrazione comunale ha voluto ringraziare pubblicamente l’Arma dei carabinieri “per l’attenzione al territorio”, sottolineando così l’importanza delle attività di monitoraggio e prevenzione svolte quotidianamente.

I controlli straordinari rientrano nelle attività di vigilanza finalizzate ad aumentare la sicurezza percepita dai cittadini e a contrastare eventuali fenomeni di degrado, microcriminalità o situazioni sospette nelle zone più delicate del comune. Operazioni di questo tipo vengono effettuate periodicamente anche in collaborazione con le amministrazioni locali e rappresentano uno strumento importante per mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza urbana e sul controllo del territorio.

14052026